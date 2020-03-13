Eksik maaşa tazminat hakkı var mı?

Sözleşmede açıkça yazmasına rağmen size belirtilen ücret ödenmiyorsa, bu size haklı fesih imkanı veriyor. Yani bu gerekçeyle istifa ederek 7 yıllık tazminatınızı talep edebilirsiniz. Ayrıca eksik ödenen maaşları da faiziyle isteyebilirsiniz. Bu tür dilekçeleri noter kanalıyla göndermenizi tavsiye ederim. Böylece elinizde belge de bulunur. Ayrılmak istemiyorsanız önce bir ihtarname yoluyla alacaklarınızı talep edebilirsiniz. Dava aşamasında ise mutlaka bir hukukçuya danışın. Sözleşmede yoksa işverenin her yıl zam yapma gibi bir zorunluluğu yasal olarak yok, hatırlatalım.İşe giriş tarihinize göre emeklilik şartlarınız 58 yaş ve 7000 gün. Prim gününüzü ve yaşınızı yazmamışsınız. Ancak daha çalışmanız gerekiyor. Eğer 2003'ten sonra doğumlarınız varsa, 3 çocuğa kadar borçlanma yaparak toplam 2160 gün kazanabilirsiniz.