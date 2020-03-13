Eksik maaşa tazminat hakkı var mı?

Özel sektörde bir firmada 7 yıldır çalışıyorum. Sözleşmemizde belirtilen maaş son bir yıldır bize ödenmiyor. Hep eksik ödeniyor. Bir gerekçe de sunulmuyor. Bu paraları alabilir miyiz? (İsmi saklı)
Sözleşmede açıkça yazmasına rağmen size belirtilen ücret ödenmiyorsa, bu size haklı fesih imkanı veriyor. Yani bu gerekçeyle istifa ederek 7 yıllık tazminatınızı talep edebilirsiniz. Ayrıca eksik ödenen maaşları da faiziyle isteyebilirsiniz. Bu tür dilekçeleri noter kanalıyla göndermenizi tavsiye ederim. Böylece elinizde belge de bulunur. Ayrılmak istemiyorsanız önce bir ihtarname yoluyla alacaklarınızı talep edebilirsiniz. Dava aşamasında ise mutlaka bir hukukçuya danışın. Sözleşmede yoksa işverenin her yıl zam yapma gibi bir zorunluluğu yasal olarak yok, hatırlatalım.
Ağustos 2003'te sigortalı oldum. Son 1 yıla kadar çalıştım. Emekli olabilmem için daha ne kadar çalışmalıyım ve kaç yaşını beklemeliyim? Betül TAŞKIN
İşe giriş tarihinize göre emeklilik şartlarınız 58 yaş ve 7000 gün. Prim gününüzü ve yaşınızı yazmamışsınız. Ancak daha çalışmanız gerekiyor. Eğer 2003'ten sonra doğumlarınız varsa, 3 çocuğa kadar borçlanma yaparak toplam 2160 gün kazanabilirsiniz.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
Sözleşmede açıkça yazmasına rağmen size belirtilen ücret ödenmiyorsa, bu size haklı fesih imkanı veriyor. Yani bu gerekçeyle istifa ederek 7 yıllık tazminatınızı talep edebilirsiniz. Ayrıca eksik ödenen maaşları da faiziyle isteyebilirsiniz. Bu tür dilekçeleri noter kanalıyla göndermenizi tavsiye ederim. Böylece elinizde belge de bulunur. Ayrılmak istemiyorsanız önce bir ihtarname yoluyla alacaklarınızı talep edebilirsiniz. Dava aşamasında ise mutlaka bir hukukçuya danışın. Sözleşmede yoksa işverenin her yıl zam yapma gibi bir zorunluluğu yasal olarak yok, hatırlatalım.
Ağustos 2003'te sigortalı oldum. Son 1 yıla kadar çalıştım. Emekli olabilmem için daha ne kadar çalışmalıyım ve kaç yaşını beklemeliyim? Betül TAŞKIN
İşe giriş tarihinize göre emeklilik şartlarınız 58 yaş ve 7000 gün. Prim gününüzü ve yaşınızı yazmamışsınız. Ancak daha çalışmanız gerekiyor. Eğer 2003'ten sonra doğumlarınız varsa, 3 çocuğa kadar borçlanma yaparak toplam 2160 gün kazanabilirsiniz.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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