eba.gov.tr: Koronavirüs olayının ardından okullar 16 Mart'ta zorunlu tatili girecek. Daha sonra 23 Mart'tan itibaren online yani EBA'dan eğitim devam edecek. Peki EBA nedir, online eğitim nasıl yapılacak? İlkokul 1. sınıftan lise 12. sınıfa kadar tüm eğitim kademesindeki öğrenci EBA imkanından yararlanacak. EBA 'nın amaçladığı konu; okul veya ev ortamında bilgiye ihtiyaç duyulan her an bilgi teknolojilerinden yararlanarak, eğitim sistemine uyumlu şekilde katkı sağlamaktır. Yapılan çalışmalar ile her sınıf seviyesine uygun içerikleri bilgi ağında oluşturmayı ve geliştirmeyi hedefleyen bir sistemdir. Uzaktan eğitim sisteminde dersler sanal sınıf ortamında gerçekleştiriliyor. Akademisyen ve öğrenciler internet bağlantısı sağlanan her ortamdan sisteme bağlanarak sınıf ortamında derse katılabiliyor.

