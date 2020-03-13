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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 09:30
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    • 13.03.2020 09:30
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    iptal mi? ?

    iptal mi? Koronavirüs nedeniyle sosyal hayat adeta durma noktasına gelirken, sorusu gündem oldu. açıklamaları yakından takip ediliyor. Korona virüsü nedeniyle vatandaşlar toplu mekanlardan uzak durmaya gayret ediyor. Covid-19 (Korona) olarak da adlandırılan virüsün Türkiye’de ikinci vakası görüldü. Gözler bugün kılınacak Cuma namazına çevrildi. Peki, ? Cuma namazı kılınacak mı? Uzmanlar, vatandaşların tedbirli olmasını ve zorunlu olmadıkça evden çıkmaması gerektiğini belirtiyor.

    Cuma namazı iptal mi? Cuma namazı kılınacak mı?

    Cuma namazı kılınacak mı? Diyanet son dakika Cuma namazı iptal mi sorusu gündeme oturdu. 13 Mart Cuma gününde vatandaşlar camilere akın edecek ve Cuma namazları kılınacak. Ancak korona virüsü tehlikesi nedeniyle Cuma namazının kılınıp kılınmayacağı merak ediliyor. Tedbirli olunması gereken günlerde, kalabalıklardan uzak durulması tavsiye ediliyor. Sosyal etkinlikler de iptal edilirken, okullar tatil edildi ve maçların seyircisiz oynanma kararı alındı. Türkiye'de toplam 2 Korona virüsü görüldü.

    CUMA NAMAZI İPTAL Mİ?

    Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak açıklama gelirse haberimizde yer alacak.

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