Cuma namazı kılınacak mı? Diyanet son dakika Cuma namazı iptal mi sorusu gündeme oturdu. 13 Mart Cuma gününde vatandaşlar camilere akın edecek ve Cuma namazları kılınacak. Ancak korona virüsü tehlikesi nedeniyle Cuma namazının kılınıp kılınmayacağı merak ediliyor. Tedbirli olunması gereken günlerde, kalabalıklardan uzak durulması tavsiye ediliyor. Sosyal etkinlikler de iptal edilirken, okullar tatil edildi ve maçların seyircisiz oynanma kararı alındı. Türkiye'de toplam 2 Korona virüsü görüldü.

CUMA NAMAZI İPTAL Mİ?

Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak açıklama gelirse haberimizde yer alacak.