Çiftlere 22 bin lira devlet katkısı

Devlet evlenenlerin de yanında. Yetim kız çocuklarına 24 maaş peşin ödeme yapılırken, çeyiz hesabı açıp düzenli birikim yapanlara da kişi başına 11 bin liraya varan devlet katkısı veriliyor. Babasını kaybettiği için yetim maaşı alan kız çocuklarına, evlendiklerinde çeyiz parası ödeniyor. Bu para, kız çocuğunun aldığı yetim maaşının 24 ile çarpılması ile bulunuyor. Örneğin; 500 lira ölüm aylığı alan kız çocuğuna ölüm aylığının 2 yıllık tutarı olan 12 bin lira çeyiz parası veriliyor. Bu parayı almak için evlilik cüzdanı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmak gerekiyor. Evlenecek çiftlerin yardımına çeyiz hesabı da yetişiyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Hesaba bu yıl aylık en az 190,32 lira ödeme yapmak gerekiyor. Açılış esnasında hesaba bir defaya mahsus 28 bin 548 liraya (2020 yılı için) varan para yatırılabiliyor. Devlet katkısında üst sınır bu yıl 11 bin 32 lira lira. Çiftler bu destekten ayrı ayrı yararlanıp 22 bin 64 liraya varan katkı alabiliyor.
Evlenecek gençler tasarruf yaptıklarında devlet de katkı yapıyor. Yetim kızlar ise çeyiz parası alabiliyor.
Evlenecek gençler tasarruf yaptıklarında devlet de katkı yapıyor. Yetim kızlar ise çeyiz parası alabiliyor.
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