Çiftlere 22 bin lira devlet katkısı

evlenenlerin de yanında. Yetim kız çocuklarına 24 maaş peşin ödeme yapılırken, çeyiz hesabı açıp düzenli birikim yapanlara davaran devlet katkısı veriliyor. Babasını kaybettiği için yetim maaşı alan kız çocuklarına, evlendiklerinde çeyiz parası ödeniyor. Bu para, kız çocuğunun aldığı yetim maaşının 24 ile çarpılması ile bulunuyor. Örneğin; 500 lira ölüm aylığı alan kız çocuğuna ölüm aylığının 2 yıllık tutarı olançeyiz parası veriliyor. Bu parayı almak için evlilik cüzdanı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmak gerekiyor. Evlenecek çiftlerin yardımına çeyiz hesabı da yetişiyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Hesaba bu yıl aylık en azödeme yapmak gerekiyor. Açılış esnasında hesaba bir defaya mahsus(2020 yılı için) varan para yatırılabiliyor. Devlet katkısında üst sınır bu yıllira. Çiftler bu destekten ayrı ayrı yararlanıpvaran katkı alabiliyor.Evlenecek gençler tasarruf yaptıklarında devlet de katkı yapıyor. Yetim kızlar ise çeyiz parası alabiliyor.