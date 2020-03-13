BES fonlarından % 14 reel getiri

Bireysel emeklilik fonları, 2019'da yüzde 14.39 reel getiri sağladı. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, BES'te sunulan fonların ortalama yıllık getirisi borsa, döviz sepeti, mevduat gibi yatırım araçlarını geçti.
Bireyselemeklilik fonları,2019'da yüzde14.39 reel getirisağladı. TürkiyeSigorta Birliğiverilerine göre,BES'te sunulanfonların ortalama yıllıkgetirisi borsa, dövizsepeti, mevduat gibiyatırım araçlarını geçti.
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