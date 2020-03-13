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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 Gazete
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    BES fonlarından % 14 reel getiri

    Bireysel emeklilik fonları, 2019'da yüzde 14.39 reel getiri sağladı. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, BES'te sunulan fonların ortalama yıllık getirisi borsa, döviz sepeti, mevduat gibi yatırım araçlarını geçti.

    BES fonlarından % 14 reel getiri
    Bireysel emeklilik fonları, 2019'da yüzde 14.39 reel getiri sağladı. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, BES'te sunulan fonların ortalama yıllık getirisi borsa, döviz sepeti, mevduat gibi yatırım araçlarını geçti.

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