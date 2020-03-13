Koronavirüs'ün Türkiye'ye sıçramasının ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. KYK bursu alan milyonlarca öğrenci KYK öğrenim bursu tatilde ödenecek mi, yatacak mı? Yurt ücreti ödenecek mi? Sorularının yanıtını arama motorlarında arıyor. Bu anlamda

Bakan Kasapoğlu açıklamalar yaptı. "Bu 3 haftalık tatil boyunca yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak. Öğrenci burs ve kredi ödemeleri de bu kapsamda devam edecek'' dedi. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından verilen burslar, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanelerine göre belirlenen tarihte yatırılmaktadır. Burs ücretleri genellikle 00.00 ile 03.00 saatleri arasında hesaba geçmektedir.

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