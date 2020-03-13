Anadolu Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi AÖF sınavları ertelendi mi? Sınavlar iptal edilecek mi? AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? İşte Anadolu Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi 'nin yeni sınav tarihleri. Türkiye'de ilk korona virüsü vakasının görülmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Kurumları Yurt dışı programı sınavları ile ilgili açıklama yaptı. 21-22 Mart 2020 tarihlerinde Azerbeycan, Bakü, Katar, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşa ve Suudi Arabistan ülkelerinde yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu II dönem sınavları tedbir amaçlı ertelendi.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ