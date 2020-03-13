Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları, acil nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bir bankadan daha konut kredisi faiz oranı indirimi geldi. Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi kampanyasında indirime giderek faiz oranını yüzde 0,97'ye düşürdü. Bankadan yapılan açıklamaya göre, böylece TEB, uygun fiyatlamayla kredi veren bankalardan biri oldu. TEB'in yeni konut kredisi kampanyasından faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0,97 faiz oranlı konut kredisi alabiliyor. Peki, tüm bankaların konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte yanıtı...

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, ev sahibi olmak ya da konuta yatırım yapmak isteyenler için kredi faiz oranını yüzde 0,97'ye düşürdüklerini belirtti.

Mendi, şunları kaydetti:

"Konut kredilerinde uygun fiyatlama ile kredi veren bankalardan biri olduk. Bu kapsamda tüm müşterilerimiz 120 aya kadar olan tüm vadelerde kampanyamızdan yararlanabiliyor. Üstelik geçerli faiz oranımızda kredi tutarı üst limiti de bulunmuyor. Aynı zamanda tüm müşterilere ödeme güçlerine göre farklı ödeme planları oluşturabiliyoruz. Burada TEB olarak bizim için önemli olan müşterilerimizin bütçesine ve ihtiyacına göre kendisini zora sokmayacak en uygun çözümü üretmek."