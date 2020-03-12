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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 15:54
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    • 12.03.2020 15:54
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    Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, PTT ne kadar? 2020 ödenecek?

    2020 ödenecek? Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, PTT ne kadar sorusuna milyonlarca emekli yanıt arıyor. Emekli ödemelerini devlet bankalarından almak isteyen emekliler, devlet bankalarının sunduğu imkanları öğrenmek istiyor. Her banka ayrı bir kampanya düzenleyerek emeklilerin bankalarına katılım göstermesini sağamaya çalışıyor. Peki, emekli promosyonu ne zaman ödenecek? 2020 Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, PTT ? İşte detaylar…

    Ziraat, Vakıfbank, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?

    Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, PTT emekli promosyonu ne kadar sorusu emeklilerin araştırdığı konulardan birisi. Mart 2020 itibariyle milyonlarca emekli yeni promosyon anlaşmaları yapıyor. Maaşlarını devlet bankalarından almak isteyen emekliler Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ve PTT'nin ne zaman promosyon ödemesi yapacağını araştırıyor. 2020 promosyon ne zaman ödenecek? Bankalar 2020 yılı için vereceği emekli promosyon miktarlarını belirlemişti. Birçok banka emeklilere ekstra şart koşarak vereceği miktarı şişiriyor. Devlet bankaları ise herhangi bir şart sunmuyor. Peki, Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, PTT emekli promosyonu ne kadar?

    EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

    HALKBANK

    Emekli maaşını Halkbank aracılığıyla alan veya maaşını bankaya transfer edecek tüm SGK emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığı ile alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesinden faydalanabileceklerdir. Emekli maaşını Halkbank'a transfer edecek olan emeklilerin ilk maaşlarının yatması akabinde promosyon ödemesi yapılabilecektir.

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    Haberler Ekonomi Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, PTT emekli promosyonu ne kadar? 2020 promosyon ne zaman ödenecek?
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