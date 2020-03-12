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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 12:44
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    • 12.03.2020 12:44
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    açıklaması! ? Devlet, özel listesi…

    ? açıklaması üniversite öğrencileri tarafından sorgulanıyor. listesi merak ediliyor. Bazı üniversitelerden tatil kararı gelmesinin ardından kamuoyunda tüm üniversitelerin tatil edileceğine yönelik bir beklenti oluştu. Bu nedenle üniversiteler tatil olacak mı sorusuna öğrenciler yanıt arıyor. Peki, tatil olan üniversiteler hangileri? YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelere ara verilip verilmeyeceği ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

    YÖK son dakika açıklaması! Üniversiteler tatil olacak mı?

    YÖK son dakika üniversiteler tatil olacak mı? Tatil olan üniversiteler öğrencilerin sorguladığı konulardan birisi. Hangi üniversiteler tatil oldu? Koronavirüs nedeniyle iş hayatından eğitim öğretim hayatına kadar birçok alanda önlem alınmaya devam ediyor. İlkokul, lise, üniversite öğrencileri de okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Peki, üniversiteler tatil olacak mı? YÖK son dakika üniversite tatil açıklaması sorgulanıyor. Bazı üniversitelerden konuyla ilgili açıklama gelmişti. Tatil olan üniversiteler listesi haberimizde!

    YÖK'TEN FLAŞ AÇIKLAMA

    YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelere ara verilip verilmeyeceği ile ilgili olarak "Meselenin tatile getirilmesini doğru bulmuyorum, kararı devletin alması lazım" dedi.

    Saraç, ''Corona Virüsle ilgili tüm üniversitede bir rektör yardımcısı görevlendirildi. Ciddi bir bilgilendirme sürecine başlıyrouz'' ifadelerini kullandı.,

    Tatil olan üniversiteler için diğer sayfaya geçiniz...

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    Haberler Ekonomi YÖK son dakika açıklaması! Üniversiteler tatil olacak mı? Devlet, özel tatil olan üniversiteler listesi…
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