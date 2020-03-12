YÖK son dakika üniversiteler tatil olacak mı? Tatil olan üniversiteler öğrencilerin sorguladığı konulardan birisi. Hangi üniversiteler tatil oldu? Koronavirüs nedeniyle iş hayatından eğitim öğretim hayatına kadar birçok alanda önlem alınmaya devam ediyor. İlkokul, lise, üniversite öğrencileri de okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Peki, üniversiteler tatil olacak mı? YÖK son dakika üniversite tatil açıklaması sorgulanıyor. Bazı üniversitelerden konuyla ilgili açıklama gelmişti. Tatil olan üniversiteler listesi haberimizde!

YÖK'TEN FLAŞ AÇIKLAMA

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelere ara verilip verilmeyeceği ile ilgili olarak "Meselenin tatile getirilmesini doğru bulmuyorum, kararı devletin alması lazım" dedi.

Saraç, ''Corona Virüsle ilgili tüm üniversitede bir rektör yardımcısı görevlendirildi. Ciddi bir bilgilendirme sürecine başlıyrouz'' ifadelerini kullandı.,

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