TEB emekliye 2750 Tl ödeme yapacak. Emekli maaşı alan vatandaşlar 1 ay içinde promosyon ödemelerini alacaklar. Buna göre emekliler maaşlarına ek bir ödeme almış olacak. Bu bağlamda bankaların promosyon tutarları belli oldu. SGK'nın bankalarla yaptığı protokol ile 3 yıllık dönem için promosyon tutarları belirlenmişti. Emeklilere özel avantajlar bir bir sıralandı. EFT ücretleri ve havale ücretleri için işlem ücreti alınmayacak. Kredi kartı ücret muafiyeti sunuluyor. Kredi kartı başvurusu yapanlar için ise 30 Haziran tarihine kadar 150 Tl market indirimi sağlanacak.

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