Türkiye'de koronavirüsün görülmesiyle birlikte piyasalarda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Altın fiyatlarında yaklaşık iki üç haftalık dönemde görülen yükselişin bu artışın sürüp sürmeyeceği merak konusuydu. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda altın alıp yatırım yapan vatandaşlar güncel gelişmeleri ve anlık altın fiyat artışlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. Uzun bir süredir altın fiyatlarında görülen artış yerini düşüşe bıraktı. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,05 azalışla 321,00 liradan tamamladı.

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