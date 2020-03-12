Uzaktan eğitim nedir, ne demek sorusu öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Türkiye'de Koronovirüs vakasının görülmesinin ardından milyonlarca veli ve öğrenci okulların tatil olup olmayacağına kilitlenmişti. Konuyla ilgili açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı ve okulların 16 Mart'tan sonra tatil olduğunu, 23 Mart'tan sonra uzaktan eğitim yapacağını açıkladı. Peki, MEB uzaktan eğitim nasıl yapılacak? Uzaktan eğitime nereden girilecek?

BAKAN SELÇUK UZAKTAN EĞİTİMİ AÇIKLAYACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin detaylarına ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin basın açıklaması yapacak.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILIR?

Uzaktan eğitim sisteminde dersler sanal sınıf ortamında gerçekleştiriliyor. Akademisyen ve öğrenciler internet bağlantısı sağlanan her ortamdan sisteme bağlanarak sınıf ortamında derse katılabiliyor. Sanal sınıf ortamında gerçekleşen eş zamanlı derslerde akademisyenler, görüntülü ve sesli olarak dersi anlatabiliyor, yazı tahtası kullanabiliyor ve hatta bilgisayarında kayıtlı uygulamaları öğrencilerle paylaşabiliyor. Öğrenciler de derse görüntülü ve sesli olarak bağlanabiliyor, ders içerisinde soru sorabiliyor, dosya paylaşımları yapabiliyorlar. Eş zamanlı yapılan dersler kayıt altına alınıyor ve daha sonra tüm öğrenciler, bu kayıtlar sayesinde istedikleri her an o dersi tekrar takip edebiliyor.