Uzaktan eğitim nasıl olacak sorusu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Okulların iki hafta tatil edileceğinin açıklanmasıyla birlikte uzaktan eğitimle ilgili detaylar merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimin nasıl yapılacağına dair detayları canlı yayında açıkladı. Peki, öğrenciler evden eğitime nasıl katılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk detayları canlı yayında açıkladı.

BAKAN SELÇUK UZAKTAN EĞİTİMLE İLGİLİ DETAYLARI AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin detaylarına ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin basın açıklaması yaptı.

İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamasının satır başları;

Ülke genelindeki tüm okullarımızın 16 Mart'tan itibaren 2 hafta süreyle tatil edilmesi kararlaştırılmıştır. Öğrencilerimizin 16-30 Mart arasında evlerinde istirahat ederek geçirmesini rica ediyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte özel olarak hazırlanan televizyon, internet ders programlarıyla model ülke olmaya hazırdır.

Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır.

Eğitim Bilişim Ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak. Bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitimle sürmesini sağlayacak.

Haftalık ders programları yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden, TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteği sunulacak.

Eğitim Bilişim Ağı tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak.

Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için ne tür tedbirler gerekiyorsa fazlasıyla almış durumdayız.

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerini üç aşamada hayata geçirdi.

Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için ne tür tedbirler gerekiyorsa fazlasıyla almış durumdayız.

Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır.

(EBA Akademik Destek) Sadece 11 ve 12. sınıflar dahil değil, diğer sınıfların tamamı buradan eğitim alabilirler.