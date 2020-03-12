Turkcell’e ING’den ‘Yeşil Kredi’

Turkcell ve ING European Financial Services plc., gerçekleştirdikleri kredi anlaşmasıyla 5 yıl vadeli 50 milyon euro tutarında 'Yeşil Kredi'ye imza attı. Ortak açıklamaya göre; Turkcell ve ING, Türkiye'de tek seferde ödenecek bu krediyle en uzun ortalama vadeli kurumsal Yeşil Kredi finansmanına imza atan kurumlar oldu.
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