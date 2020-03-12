Taşeron işçiler kadroya geçerken, birçok kazanım elde etti. Asgari ücret zammı sonrası taşeron işçiler elde ettikleri kazanıma ek enflasyon farkının olup olmayacağını merak etmeye başladı. Belediyeler de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, asgari ücret artışı taşeron işçilere yansıtılacak mı sorusu soru. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı belediyeler tarafından sorulan soru üzerine iki farklı görüş iletti. Bakanlık, işçiyle idare arasında imzalanan iş sözleşmesine işaret etti. Fakat taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusunda atılmış herhangi bir adım yok.

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