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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 10:23
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    • 13.03.2020 10:23
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    SSK ve Bağkur'lunun nasıl ne zaman hangi tarihte erken emekli olabilirim sorusuna cevap! Başka yol denemeyin!

    Milyonlar tarafından merakla beklenen gelişme tarafından duyuruldu. Bu saaten sonra başka yol ve yöntem denemeyin. Bir çok yerde çıkan şartı sonrası başka yol denemeyin açıklamasıyla 7200 prim günü ve 3600 prim günü her soruya cevap veren kapsamlı bir açıklama yapıldı. , EYT çıkmaması sonrası erken emekli olmak isteyenlere en kapsamlı açıklamayı yaptı. Bunlar haricinde kimse erken emekli olmak için şartlar denemesin uyarısı yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut lılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. İşte SGK nasıl erken emekli olabilirsiniz sorusuna yanıtı..

    Başka yöntem ve yol denemeyin! SGK açıkladı

    Hazine ve Maliye Berat Albayrak Emekliliğin değişeceğini dile getirmişti. Erken emeklilik için yeni bir yol açılmış oldu. SGK'dan nasıl erken emekli olabilirime en net cevap verildi. Sosyal Güvenlik Kurumu, EYT çıkmaması sonrası erken emekli olmak isteyenlere en kapsamlı açıklamayı yaptı. Bunlar haricinde kimse erken emekli olmak için şartlar denemesin uyarısı yapıldı. SGK duyurduğu Erken emeklilik şartları için 4A, 4B ve 4C sigorta türlerine göre emeklilik yaşı, emeklilik prim günü ve şartlarını yineledi. SGK'da erken emeklilik için 1999 öncesi yaşı beklemeyi sürdürürken, 2008 sonrası aynen duyurulduğu gibi ilerleyeceğini açıkladı.

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    Haberler Ekonomi SGK SSK ve Bağkur'lunun nasıl ne zaman hangi tarihte erken emekli olabilirim sorusuna cevap! Başka yol denemeyin!
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