Hazine ve Maliye Berat Albayrak Emekliliğin değişeceğini dile getirmişti. Erken emeklilik için yeni bir yol açılmış oldu. SGK'dan nasıl erken emekli olabilirime en net cevap verildi. Sosyal Güvenlik Kurumu, EYT çıkmaması sonrası erken emekli olmak isteyenlere en kapsamlı açıklamayı yaptı. Bunlar haricinde kimse erken emekli olmak için şartlar denemesin uyarısı yapıldı. SGK duyurduğu Erken emeklilik şartları için 4A, 4B ve 4C sigorta türlerine göre emeklilik yaşı, emeklilik prim günü ve şartlarını yineledi. SGK'da erken emeklilik için 1999 öncesi yaşı beklemeyi sürdürürken, 2008 sonrası aynen duyurulduğu gibi ilerleyeceğini açıkladı.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ