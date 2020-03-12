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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 Gazete
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    Rapor alıp düğüne gitti tazminattan oldu

    Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, rahatsız olduğu iddiasıyla 3 gün işe gitmeyip arkadaşının düğününe katıldığı anlaşılarak işten çıkarılan işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmeden yerel mahkemenin kararını bozdu.

    Rapor alıp düğüne gitti tazminattan oldu
    Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, rahatsız olduğu iddiasıyla 3 gün işe gitmeyip arkadaşının düğününe katıldığı anlaşılarak işten çıkarılan işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmeden yerel mahkemenin kararını bozdu. İşçinin, işe gitmediği günlerden birinde arkadaşının düğününe katıldığı anda çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaştığına değinilen kararda, davacı işçinin sosyal medyada bulunan yazışmalarından, 'aldığı raporun sağlıklı olmadığı' sonucuna varıldığı belirtildi.

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