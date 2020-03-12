Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs Türkiye'de de görüldü. Türkiye'de görülmesinin ardından vatandaşlar büyük panik yaşadı. Arama motorlarında Koronavirüs tavan yaptı. Vatandaşlar Koronavirüs'ün (Covid-19) hangi hayvanlardan geçtiğini oldukça merak ediyor. Bu bağlamda 2019-nCoV virüsünün ilk olarak Vuhan'daki Huanan balık pazarında ortaya çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor. Bazı deniz canlıları Koronavirüs taşıyor olabilseler de, pazarda tavuk, yarasa, tavşan, yılan gibi başka hayvanlar da bulunuyor ve bunlardan birinin virüsün kaynağı olması çok daha mümkün görünüyor. Peki insanlara hangi hayvanlardan ne tür hastalıklar bulaşabilir?

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