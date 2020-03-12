Enflasyon oranın açıklanmasıyla beraber ülke ekonomisindeki taşlar yerine oturmaya başladı. Emekli ve memurlara yapılan enflasyon oranındaki zam ile asgari ücretin netleşmesi vatandaşları hesap kitap yapmaya yöneltti. Vatandaşların alım gücündeki düşme bireyleri bankalarla daha da yakınlaştırdı. Kredi kartı kullanımın arttığı son yıllarda vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurularına da başladı. Kredi çekme konusunda ince eleyip sık dokuyan bireyler hem faiz oranlarını hem de vade miktarını detaylı bir şekilde incelemeyi tercih ediyorlar. İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir.

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