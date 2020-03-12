Evde kolonya nasıl yapılır? Birçok kişi Dünya'yı etkisi altına alan koronavirüs'ün Türkiye'de de kendini göstermesi ile kolonya reyonlarına yöneldi. Kolonyasını evde yapmak isteyen vatandaşlar ise arama motorlarından araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki, Evde kolonya nasıl yapılır? Koronavirüse karşı evde limon kolonyası yapımı! Alkol dereceleri, içerdiği alkol oranına göre belirlenir. Genellikle 70 derece ve 80 derece alkollü kolonyalar kullanılır. Yüzde 80-96'sı etil alkol, kalan kısmı ise su ve esanstan oluşan kolonya, ağzı kapalı ve güneşten uzak kaldığı sürece ortalama beş yıl bozulmamaktadır.

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