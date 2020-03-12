Türkiye'de Koronovirüs vakalarının artmasından sonra milyonlarca veli ve öğrenci okulların tatil olup olmayacağına kilitlenmiş durumda. Okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Milli Eğitim Bakanlığı'yla görüşmeler yapılacağını ve kararın bundan sonra verileceğini açıkladı. Ayrıca bakanlığın yazısında, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinlik müracaatlarına izin verilmeyeceği ve konuyla ilgili tedbirlerin valiliklerce alınacağı kaydedildi. Peki "İlkokul, ortaokul ve lise yarın okullar tatil mi?" olacak mı? Koronavirüs nedeniyle okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...

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