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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 10:22
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    • 13.03.2020 10:22
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    Koronavirüs nedeniyle ? 16 Mart Pazartesi mi? İşte ara tatil tarihi

    16 Mart Pazartesi mi? Korona virüsü nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Dün Beştepe'de kritik bir toplantı yapıldı. Ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın okulların tatil edildiğini açıkladı. Ara tatil öne alındı. İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi. Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler. Üniversitelerimiz, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilecektir.

    Koronavirüs nedeniyle ara tatil erkene mi alındı? İşte ara tatil tarihi

    16 Mart Pazartesi son dakika okullar tatil mi? Sorusu milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik toplantı sona erdi. Önceki gün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası bugün Beştepe 'de bir toplantı daha yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıda okullarla ilgili karar verildi.

    OKULLAR TATİL Mİ?

    Ara tatil öne alındı. İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi. Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler.

    Üniversitelerimiz, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilecektir.

    Uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynama kararı alınmıştır.

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