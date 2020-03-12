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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 11:41
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    • 12.03.2020 12:19
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    İlk defa ev alacaklar devlet destekli konut kredisi müjdesi geldi! İşte 2020 yılı başvuru ve şartları

    Ev sahibi olmak her bireyin hayalini süsler. Artan konut fiyatları vatandaşın belini bükerken kişiler ev sahibi olmanın alternatif yollarını araştırmaya başladı. İdaresi () her ilde yaptığı sosyal konut projeleriyle ailelere ışık olmaya çalışıyor. “81 ilde, 3.613 şantiyede, 837 bin konut ve 14.351 sosyal yaşam projesi” sloganıyla faaliyetlerini devam ettiren TOKİ, sosyal konut üretimini 717.154’e çıkartmayı başardı. Peki TOKİ’den kimler sosyal konut sahibi olabilir? Sosyal konut almak için gerekli olan şartlar nelerdir? Kredi seçenekleri ve miktarı nasıl belirlenir? İşte TOKİ imzalı sosyal konut alımına dair merak edilen bütün ayrıntılar…

    İlk defa ev alacaklar devlet destekli konut kredisi müjdesi geldi!

    Ocak 2003'ten itibaren konut ihtiyacına cevap vermek için Acil Eylem Planı ile birlikte TOKİ büyük bir süratle sosyal konutlar inşa etmeye devam ediyor. Alt ve orta gelir grubuna yönelik sosyal konutlar gerekli altyapıları tamamlanarak vatandaşlara teslim edilir. "Mahalle Konsepti" çerçevesinde modernize edilen sosyal konutlar, piyasa koşullarında konut edinme imkanı bulunmayan alt gelir ve yoksul grubundaki vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak için tasarlanmıştır. Projeye başvuruda bulunmak için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Başvuru sahibinin uyması gereken kurallar belirlenmiştir.

    TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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