İlk defa ev alacaklar devlet destekli konut kredisi müjdesi geldi! İşte 2020 yılı başvuru ve şartları

Ocak 2003'ten itibaren konut ihtiyacına cevap vermek için Acil Eylem Planı ile birlikte TOKİ büyük bir süratle sosyal konutlar inşa etmeye devam ediyor. Alt ve orta gelir grubuna yönelik sosyal konutlar gerekli altyapıları tamamlanarak vatandaşlara teslim edilir. "Mahalle Konsepti" çerçevesinde modernize edilen sosyal konutlar, piyasa koşullarında konut edinme imkanı bulunmayan alt gelir ve yoksul grubundaki vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak için tasarlanmıştır. Projeye başvuruda bulunmak için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Başvuru sahibinin uyması gereken kurallar belirlenmiştir.

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