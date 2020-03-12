İkinci elde fiyatlar da satışlar da arttı

el online pazarda şubatta araç fiyatları ocak ayına kıyasla, 2019'un aralık ayına kıyasla isearttı. Bu artış, aralık ayında 40 bin liraya alınabilen bir aracın fiyatının, şubatta yaklaşıkyükseldiğine işaret ederken, şubatta satış adetlerinde ise bir önceki aya göre, geçen yılın aynı dönemine göreartış gerçekleşti.