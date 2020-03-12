İkinci elde fiyatlar da satışlar da arttı

İkinci el online pazarda şubatta araç fiyatları ocak ayına kıyasla yüzde 12.1, 2019'un aralık ayına kıyasla ise yüzde 23.7 arttı. Bu artış, aralık ayında 40 bin liraya alınabilen bir aracın fiyatının, şubatta yaklaşık 49 bin 500 liraya yükseldiğine işaret ederken, şubatta satış adetlerinde ise bir önceki aya göre yüzde 9, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artış gerçekleşti.
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