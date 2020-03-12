Bu yıl emekliler promosyon ve ikramiye ile 2 bin 500-4 bin 750 lira arasında ek gelir elde edecek. Promosyonlar ödeniyor, ikramiye ise Mayıs ve Temmuz'da. Peki ödemeler hangi tarihlerde yapılacak. Emeklinin promosyon ve ikramiye ek geliriyle ilgili detaylar haberimizde. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de... Promosyonun hayata geçtiği 2017'de ilk ödemeyi alanlar, bu yıl taahhütlerinin dolduğu tarihte ikinci kez bu imkandan yararlanacak. Yeni ödemeler başlarken; Sosyal Güvenlik Kurumu ile birbiri ardına protokol imzalayan bankalar taban promosyonu maaşa göre 500- 625-750 liraya yükseltti.

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