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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 15:52
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    • 12.03.2020 16:12
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    Emekliye 4750 lira! İşte en fazla ek ödeme yapan bankalar!

    , SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ve ikramiye ek ödemesi oldukça merak ediliyor. Emeklilere bu yıl iki kez de bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik yapılmazsa biner lira ödenecek. ikramiyesinin 18-22 Mayıs, ikramiyesinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bazı bankalar da yeni gelenlere, bankacılık ürünü kullananlara, emekli yakınını getirenlere ödemeyi daha da artırdı. Böylece emeklilere sunulan promosyon fırsatı 2 bin 750 liraya kadar yükseldi. Taahhüt süresi dolan emekliler, bankasını seçip promosyonunu cebine koyacak.

    Emekliye 4750 lira! İşte en fazla ek ödeme yapan bankalar!

    Bu yıl emekliler promosyon ve ikramiye ile 2 bin 500-4 bin 750 lira arasında ek gelir elde edecek. Promosyonlar ödeniyor, ikramiye ise Mayıs ve Temmuz'da. Peki ödemeler hangi tarihlerde yapılacak. Emeklinin promosyon ve ikramiye ek geliriyle ilgili detaylar haberimizde. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de... Promosyonun hayata geçtiği 2017'de ilk ödemeyi alanlar, bu yıl taahhütlerinin dolduğu tarihte ikinci kez bu imkandan yararlanacak. Yeni ödemeler başlarken; Sosyal Güvenlik Kurumu ile birbiri ardına protokol imzalayan bankalar taban promosyonu maaşa göre 500- 625-750 liraya yükseltti.

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