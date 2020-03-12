Eksik primler için borçlanma imkanı var mı?

Eşimin doğum tarihi 26.08.1978. İşe girişi 15.04.1998, işe girişten itibaren 3 çocuk dünyaya getirdi. 2000 gün primi yatmış durumda. Çocuk borçlanması ve eksik kalan primleri nasıl ödemeliyiz? Serkan KOBAK
Eşiniz için şartlar 54 yaş ve 5975 gün. Eğer çalışma imkanı varsa çalışıp bu primi doldurabilir. Çalışma imkanı yoksa 3 çocuk parası ödeyerek 2160 gün kazanırsınız. 4160 gün kalır, kalanı yine çalışıp ödemesi lazım. Kısmi emeklilik için ise 1600 gün borçlanma yaparsınız ve 59 yaşında emekli olur.
27 yaşındayım. İlk sigorta girişim 29.04.2008. Emeklilik yaşım ve emeklilik şartlarım nelerdir? Kısmi emeklilik imkanım var mı? Mert Mustafa KAYALI
İşe giriş tarihinize göre emeklilik yaşınız 60 olacak. Bunun dışında 7000 gün de prim ödemeniz gerekiyor. Kısmi emeklilik için ise 25 yıl sigortalılık, 4500 gün prim ve yine 60 yaş gerekiyor. İlk sigorta tarihi 9 Eylül 1999'dan önce olanlar için kısmi emeklilikte prim şartı 3600 oluyor.
05.03.1980 doğumluyum. 17.10.1995 sigorta başlangıcım. 3700 günüm var. Sigortadan sonra 1 çocuğum oldu. Şu an çalışıyorum. Ne zaman emekli olurum? Gamze CAN
Öncelikle 20 yıl, 52 yaş ve 5825 güne ihtiyacınız var. Yılınız tamamlanmış. Çalışmaya devam ederek priminizi de tamamlayın. Eğer priminiz eksik kalırsa doğum borçlanması ile 720 gün (2 yıl) kazanırsınız. Yaşınızın dolacağı 05.03.2032 tarihinde emekli olursunuz.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
Eşiniz için şartlar 54 yaş ve 5975 gün. Eğer çalışma imkanı varsa çalışıp bu primi doldurabilir. Çalışma imkanı yoksa 3 çocuk parası ödeyerek 2160 gün kazanırsınız. 4160 gün kalır, kalanı yine çalışıp ödemesi lazım. Kısmi emeklilik için ise 1600 gün borçlanma yaparsınız ve 59 yaşında emekli olur.
27 yaşındayım. İlk sigorta girişim 29.04.2008. Emeklilik yaşım ve emeklilik şartlarım nelerdir? Kısmi emeklilik imkanım var mı? Mert Mustafa KAYALI
İşe giriş tarihinize göre emeklilik yaşınız 60 olacak. Bunun dışında 7000 gün de prim ödemeniz gerekiyor. Kısmi emeklilik için ise 25 yıl sigortalılık, 4500 gün prim ve yine 60 yaş gerekiyor. İlk sigorta tarihi 9 Eylül 1999'dan önce olanlar için kısmi emeklilikte prim şartı 3600 oluyor.
05.03.1980 doğumluyum. 17.10.1995 sigorta başlangıcım. 3700 günüm var. Sigortadan sonra 1 çocuğum oldu. Şu an çalışıyorum. Ne zaman emekli olurum? Gamze CAN
Öncelikle 20 yıl, 52 yaş ve 5825 güne ihtiyacınız var. Yılınız tamamlanmış. Çalışmaya devam ederek priminizi de tamamlayın. Eğer priminiz eksik kalırsa doğum borçlanması ile 720 gün (2 yıl) kazanırsınız. Yaşınızın dolacağı 05.03.2032 tarihinde emekli olursunuz.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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