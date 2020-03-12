Döviz kredisinde yeni sınır geldi

, ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin düzenlemeler içeren tebliğin, erken ödeme ile ilgili hükümlerinde değişikliğe gitti. Döviz cinsi veya dövize endeksli ticari kredilerde erken ödeme ücreti 1'er puan artırıldı. Değişken faizli kredilerde de ücret alınabilecek. Erken ödeme ücreti erken ödenen tutarın yüzde 2-3'ünü geçemeyecek.