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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 13:48
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    • 12.03.2020 13:48
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    Emekliye 10 bankadan açıklaması! Promosyon ödeme günü...

    Bankaların rekabeti milyonlarca emekliye yaradı. , İNG, Şekerbank, Vakıfbank, QNB Finansbank, Garanti, , ve Akbank  kampanyaları yapıyor. 2020 yılı Mart ayına az zaman kala milyonlarca emekli vatandaşın promosyon için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Bilindiği üzere 2017 yılında bankalar ve arasında imzalanan protokolün üzerinden üç yıl geçti. Mart ayıyla birlikte birçok emeklinin sözleşme süresi bu ay itibarıyla sona eriyor. Yaklaşık 13 milyon kişi yeni promosyon tekliflerini bekliyor. Bu kapsamda "Emekli promosyonu ne zaman yatacak?" sorusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Mart ayında hangi emekliye kaç TL promosyon ödenecek? İşte detaylar

    Bu ay hangi emekliye kaç TL promosyon ödenecek?

    Emekliye 10 bankadan promosyon açıklaması milyonları sevindirdi. Bu bağlamda TEB, İNG, Şekerbank, Vakıfbank, QNB Finansbank, Garanti, Yapı Kredi Bankası, Halkbank, İş Bankası ve Akbank emekliye promosyon ile ilgili güncelleme yaptı. 2017 yılından bu yana emekli maaşlarına gelen zamlar sonrası 1000 TL 'nin altında emekli maaşı kalmadı. Bu nedenle bankalar promosyon ödemelerinde güncellemeye gidecek. Emekliler 2020 yılında bankalardan promosyon ödemesi alacak. 2 bin 500 TL'ye kadar alınacak promosyon ödemeleri için tarih açıklandı. Emekliye promosyon ödemelerinin 1 Mart tarihi itibariyle yapılacağı belirtiliyor. Peki Mart'ta hangi emekliye kaç TL promosyon ödenecek?

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