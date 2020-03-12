Ailesinde borçlu olanlara kötü haber! Artık sizde borçlusunuz... Yüksek Mahkeme'den kambiyo senedi sahiplerini şok eden bir karar çıktı. Kambiyo senedindeki borcunu ödemeyenlerin aileleri İcra Müdürlüğü aracılığıyla durumdan haberdar olabilecekler. Özellikle birinci dereceden akrabalara (anne, baba, kardeş vb.) kambiyo senedi borçlarına ilişkin icra ihbarnamesi yollanabilecek. Kambiyo senedi, özellikle ticaret alanındaki en kıymetli evraklardır. Ticari ilişkilerde para ya da para yerine geçen belgeleri ifade eder. Türk Ticaret Kanunu'na göre kambiyo senetleri ticari ilişkileri düzenleyen poliçe, bono ve çeklerin genel ismidir.

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