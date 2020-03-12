Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ithal cep telefonu kullanımının artmasıyla beraber 27 Kasım 2018'de taksitlendirme seçeneklerini değiştirme yoluna gitti. Cep telefonu alırken kredi kartına taksitlendirme uygulaması ortadan kaldırıldı. Yeni telefona sahip olmak isteyenler artık cep telefonu kredisi veren bankalara başvurmaya başladı. Peki hangi bankalar cep telefonu kredisi veriyor? Kimler krediden yararlanabilir? Cep telefonu kredisi nasıl kullanılır? Şartları nelerdir? İşte cep telefonu kredisine dair merak edilen bütün detaylar… Teknolojik ürünler için kredi veren bankalarda ürüne ait fiyat, müşterilere kredi olarak verilir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ!