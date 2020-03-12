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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 12:12
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    • 12.03.2020 12:12
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    lar üzerinden taksitle cep telefonu nasıl alınır? 2020 yılı cep telefonu tekno kredi veren bankalar!

    , teknolojik ürünlerin satın alınmasında taksitlendirme işlemini özellikle cep telefonu fiyatları üzerinden planlar. 3.500 TL sabit fiyat olarak belirlenirken; bu fiyat üzerinden vade oranları listelenir. lar, müşterilerini mağdur etmemek adına teknoloji mağazalarıyla anlaşma sağlayarak belirlenen vade oranlarında kredi imkanı sunuyor. Birçok banka telefon, teknolojisi kredisi adı altında bu kampanyayı sunarken; bazı bankalar cep telefonu için belirlenen miktarı ihtiyaç kredisi kapsamında değerlendirir. ING Bank'tan cep telefonu kredisi almak isteyenler, "Tekno kredi" isimli kampanyadan yararlanabilirler.

    2020 yılı cep telefonu kredisi veren bankalar!

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ithal cep telefonu kullanımının artmasıyla beraber 27 Kasım 2018'de taksitlendirme seçeneklerini değiştirme yoluna gitti. Cep telefonu alırken kredi kartına taksitlendirme uygulaması ortadan kaldırıldı. Yeni telefona sahip olmak isteyenler artık cep telefonu kredisi veren bankalara başvurmaya başladı. Peki hangi bankalar cep telefonu kredisi veriyor? Kimler krediden yararlanabilir? Cep telefonu kredisi nasıl kullanılır? Şartları nelerdir? İşte cep telefonu kredisine dair merak edilen bütün detaylar… Teknolojik ürünler için kredi veren bankalarda ürüne ait fiyat, müşterilere kredi olarak verilir.

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