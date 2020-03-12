Bankalar emekli maaşı promosyon ücretleri için adeta birbirleri ile yarışa girmiş durumdalar. Bu bağlamda teklifler her geçen gün fazlalaşıyor. Bilindiği gibi SGK, SSK ve Bağkur'lu için emekli maaş promosyon miktarı bu ay belli olmuştu. Emekliye transfer için 850 liraya kadar promosyon teklif eden bankalar, 10 emekli arkadaşını getirene güzel rakamlar vaad ediyor. Bankalardan alınan son dakika bilgilerine göre emekliler için promosyon ödemesi 2500 TL'ye kadar çıkacak. Emeklilerin maaşlarına göre yapılacak ödemeler ve ek ödemelerle birlikte emekliler 2020 yılında tatmin eden promosyon ödemesi alabilecek. Maaşını seçtiği bankadan alacağını taahüt eden emeklilere banka tarafından belirtilen tutarda promosyon ödemesi yapılacak. Böylece emekli vatandaş üç yıl maaşını seçtiği bankadan alacak.

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