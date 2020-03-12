Türkiye'de de görülen, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada 118 ülkeye sıçrayan Covid-19, RNA (ribonükleik asit) virüs ailesi olarak tanımlanmaktadır. Görünümünün lipit zarın etrafında sivri uçlu proteinlerden oluşmuş taç şeklinde olması, virüsün koronavirüs olarak adlandırılmasına neden olmaktadır. Koronavirüsler, önce hayvandan insana bulaşıyor. Ancak virüsleri kitlesel bir salgın tehdidi haline getiren, mutasyona uğrayıp insandan insana bulaşmaya başlamaları. Koronavirüs (Covid-19) hangi hayvanlardan geçer? Sorusu ise oldukça merak ediliyor. 2003 yılında 800'e yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan SARS virüsünün yarasalardan yayıldığı düşünülüyordu.

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