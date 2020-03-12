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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 09:59
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    • 12.03.2020 09:59
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    Aman dikkat' (Covid-19) hangi hayvanlardan geçer?

    Tüm dünyayı etkisi altına alan 'de de görüldü. Türkiye'de görülmesinin ardından vatandaşlar büyük panik yaşadı. Arama motorlarında Koronavirüs tavan yaptı. Vatandaşlar Koronavirüs'ün (Covid-19) hangi hayvanlardan geçtiğini oldukça merak ediyor. Bu bağlamda 2019-nCoV virüsünün ilk olarak Vuhan'daki Huanan balık pazarında ortaya çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor. Bazı deniz canlıları Koronavirüs taşıyor olabilseler de, pazarda tavuk, yarasa, tavşan, yılan gibi başka hayvanlar da bulunuyor ve bunlardan birinin virüsün kaynağı olması çok daha mümkün görünüyor. Peki insanlara hangi hayvanlardan ne tür hastalıklar bulaşabilir?

    Aman dikkat' Koronavirüs Covid-19 hangi hayvanlardan geçer?

    Türkiye'de de görülen, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada 118 ülkeye sıçrayan Covid-19, RNA (ribonükleik asit) virüs ailesi olarak tanımlanmaktadır. Görünümünün lipit zarın etrafında sivri uçlu proteinlerden oluşmuş taç şeklinde olması, virüsün koronavirüs olarak adlandırılmasına neden olmaktadır. Koronavirüsler, önce hayvandan insana bulaşıyor. Ancak virüsleri kitlesel bir salgın tehdidi haline getiren, mutasyona uğrayıp insandan insana bulaşmaya başlamaları. Koronavirüs (Covid-19) hangi hayvanlardan geçer? Sorusu ise oldukça merak ediliyor. 2003 yılında 800'e yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan SARS virüsünün yarasalardan yayıldığı düşünülüyordu.

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