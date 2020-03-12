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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 09:04
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    • 12.03.2020 09:04
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    Altın rekor üzerine rekor kırıyor! Alım değil satma zamanı! Fakat uzmanlardan kritik uyarı geldi!

    Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Bu anlamda uzmanlardan çok önemli uyarılar peşi sıra gelmeye başladı. Altın alacak olan ve satacaklar gelen haberleri detaylı şekilde takip ediyor. Bu bağlamda 2019'da yüzde 34 getiri sağlayan gram altın, sene başından bu yana yüzde 11 değer kazandı. Koronavirüs salgını sonrası devam eden küresel piyasalarda satış paniği, güvenli liman altını yatırımcıların gözdesi haline getirdi! Kısa sürede tüm zamanların rekorunu kıran yurtiçi altın fiyatlarında yükseliş eğilimi sürüyor. Altın ve döviz fiyatlarında yaşanan artış sadece Türkiye'de değil son dönemde pek çok ülkede uluslararası ekonomi piyasalarında ortaya çıkan bir netice oldu

    Altın rekor üzerine rekor kırıyor! Alım değil satma zamanı!

    Güvenli liman olarak görülen altın, rekorlarına devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada Türkiye'de koronavirüsün görüldüğünü açıkladı. Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından piyasalardaki güncel durum ve altın fiyatları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,50 artışla 331,10 liradan tamamladı. Peki, Koronavirüs altın fiyatlarını nasıl etkiledi? çeyrek, gram, yarım altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 12 Mart güncel altın fiyatları... Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin, Avrupa'dan gelen haberlerle arttığını ve buna bağlı olarak risk iştahının gerilediğini kaydetti.

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    Haberler Ekonomi Altın rekor üzerine rekor kırıyor! Alım değil satma zamanı! Fakat uzmanlardan kritik uyarı geldi!
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