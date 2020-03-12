Altın rekor üzerine rekor kırıyor! Alım değil satma zamanı! Fakat uzmanlardan kritik uyarı geldi!

Güvenli liman olarak görülen altın, rekorlarına devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada Türkiye'de koronavirüsün görüldüğünü açıkladı. Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından piyasalardaki güncel durum ve altın fiyatları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,50 artışla 331,10 liradan tamamladı. Peki, Koronavirüs altın fiyatlarını nasıl etkiledi? çeyrek, gram, yarım altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 12 Mart güncel altın fiyatları... Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin, Avrupa'dan gelen haberlerle arttığını ve buna bağlı olarak risk iştahının gerilediğini kaydetti.

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