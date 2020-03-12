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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 10:27
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    • 12.03.2020 10:30
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    32 ay boyunca ödenecek… maaş! başvuru şartları nelerdir?

    Çalışan annelere aylık 200 euro maaş müjdesi! SGK ve Avrupa Birliği işbirliğiyle, 32 ay boyunca annelere aylık 200 euro maaş verilecek. Bu destek, bekar ve özel gereksinimli çocuğu olan anneler için ise 250 euroya yükseliyor. Annelere destek ödemesi için başvuru şartları da belli oldu. Başvuru tarihi itibarıyla 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğunuzun olması gerekiyor. İşte, başvuru şartları!

    32 ay boyunca annelere aylık 200 euro maaş!

    Annelere aylık 200 euro maaş müjdesi geldi. 32 ay boyunca çalışan annelere aylık 200 euro destek ödenecek. Destek açıklamasının ardından başvuru şartları araştırılmaya başlandı. Peki, annelere 200 euro başvuru şartları nelerdir? SGK ve Avrupa Birliği tarafından yürütülen ortak projenin detayları ve başvuru şartları belli oldu. Projeden tüm çalışan anneler yararlanamayacak. Başvuru şartlarını yerine getiren anneler aylık 200 euro maaş almaya hak kazanacak. Peki, çalışan anne desteği başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı!

    ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI!

    Çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak isteyen annelere bakıcı desteği imkanı var.

    Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) yürütülen Avrupa Birliği destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuk sahibi sigortalı annelere, 32 aya varan süreyle aylık 200 euro Çalışan Anne Desteği sağlanıyor.

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    Haberler Ekonomi 32 ay boyunca ödenecek… Annelere 200 euro maaş! Çalışan anne desteği başvuru şartları nelerdir?
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