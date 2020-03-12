2022 engelli maaşı 2020 Mart ayı ne kadar, yattı mı? 2020 Mart ayı engelli maaş ödemesi ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusu şu aralar vatandaşların en çok ilgilendiği konular arasında yer alıyor. 2022 maaşları ve engelli maaşların zam geldi. Devlet tarafından engelli vatandaşlara ödenen 2022 yani engelli maaşları Mart ayında zamlı yatacak. Peki 2022 maaşları ne kadar olacak, şubat ayında hangi günler yatacak? Ocak'ta memur maaşlarıyla birlikte 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası gibi ödemeler de yükseldi. Yaşlıların, engellilerin, yakınlarına bakanların geliri arttı.

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