13 Mart Cuma yarın son dakika okullar tatil mi? Korona virüsü nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği henüz belli olmadı. Bugün Beştepe 'de kritik bir toplantı yapılıyor. Toplantıda ara tatilin erkene çekilmesi gündeme gelecek. Normal şartlarda yarıyıl tatilinin ardından MEB 2019 - 2020 çalışma takvimine göre öğrenciler ikinci ara tatil için gün sayacak. 3 Şubat'ta başlayacak 2. dönemin ara tatili ise 6-10 Nisan arasında yapılacak. İkinci dönem ara tatiline 22 gün kala Cumhurbaşkanlığı 'nda yapılacak toplantıda ara tatilin öne çekilebileceği bildiriliyor. Yapılan ara tatil düzenlemesinden sonra her sene haziran ayında kapanan okullarda bu yılda değişiklik olmadı. Okullar 19 Haziran 2020'de kapanacak.

OKULLAR TATİL Mİ?

Corona virüsten dolayı okulların tatil olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

ARA TATİLİN ÖNE ÇEKİLMESİ GÜNDEMDE

Ara tatil 6 Nisan ile 10 Nisan 2020 arasında olacak. 3 Nisan Cuma günü okullar tatil olacak ve ara tatil sonrası öğrenciler 13 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak.

İkinci dönem ara tatiline 22 gün kala Cumhurbaşkanlığı 'nda yapılacak toplantıda ara tatilin öne çekilebileceği bildiriliyor.

KRİTİK TOPLANTI BEŞTEPE'DE

Önceki gün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası bugün Beştepe 'de bir toplantı daha yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın başkanltığında yapılacak toplantıda okullarla ilgili karar verilecek.

Posta 'dan Candaş Tolga Işık 'a konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu'ndan değerlendirme alacağız, Milli Eğitim Bakanımızla birlikte son durumu ve bilimsel değerlendirmeleri Cumhurbaşkanımızla paylaşacağız. Ve bir karar vereceğiz. Bu yönde bir karar çıkarsa ara tatilin erkene alınması şeklinde olur muhtemelen... Çocuklarda korona ölümcül değil ama o yaş grubuna bulaştığında, toplumdaki yayılma hızı bir anda birkaç kat birden artıyor. Bu önemli. Çin'deki büyük dalgayı atlattık. Burnumuzun dibindeki İran'daki salgını atlattık. Ama Avrupa kısmından gelen dalgadan maalesef etkilendik. Günlerdir söylüyorum: Avrupa, koronayla ilgili yeterli tedbirleri almadı. Ama biz gereken tedbirler neyse en agresif şekilde alacağız. Avrupa'dan giriş çıkışlar noktasında, okullar noktasında Bilim Kurulu yarın nasıl bir değerlendirme yaparsa, onun gereğini hiç tereddüt etmeden yapacağız. Bu süreçte özellikle yaşlılarımız, lütfen iki kat daha fazla dikkatli ve tedbirli davransınlar." dedi.

OKULLAR İÇİN DÖRT SEÇENEK

Toplantıda virüsün yayılması ve riskin görülmesi halinde ilköğretim okulları ve üniversitelerin tatil edilmesi, nisan ayındaki ara tatilin öne çekilmesi, tatilin uzatılması ve uzaktan eğitim gibi dört plan görüşülecek.

Bu konuda atılacak adımları belirleyen Bakan Selçuk, toplantıda yaptığı sunumda tüm seçeneklerin artıları ve eksilerini kabine üyeleriyle paylaşacak. Selçuk, olası tatil kararı halinde uzaktan eğitim ve sınav takvimi hakkında da bilgi verecek.

ÜNİVERSİTELERDEN TATİL KARARLARI

İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi eğitimlere ara vermiş, uzaktan eğitime geçme kararı almıştı.

TEST KRİTERİ DEĞİŞTİ

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'de ilk pozitif vakanın tespit edilmesiyle birlikte test kriterlerinin de değiştiğini söyleyerek "Eskiden son 14 gün içinde riski yüksek ülkelerden gelmiş olan ve belirtileri gösteren kişilere test yapıyorduk. Artık hangi ülke olduğu fark etmeksizin son 14 gün içinde gelmiş ve belirtileri göstermiş olmak yeterli. İlerleyen günlerde bu kriter daha da genişletilebilir ve yurt dışına çıkmış olma şartı da aranmayabilir. Yani artık daha çok kişiye test yapma gündemimize girmiştir" dedi.

ONLINE EĞİTİM HAZIRLIĞI

Türkiye'de ilk korona virüs vakasının tespit edilmesinin ardından gözler okullara çevrildi. Konuyla ilgili olarak Gökkuşağı Koleji yaptıkları açıklamada olası bir tatil durumunda online eğitime geçileceğini açıkladı.

Türkiye'de korona virüs nedeniyle eğitime ara verilmesi kararının alınması durumunda uzaktan eğitim ile öğrencilerinin kendi öğretmenleriyle eğitimlerine kesintisiz devam edebileceklerine dikkat çeken Gökkuşağı Koleji Kurucu Üyesi Abdülkadir Gayretli, "1'inci sınıftan itibaren tüm öğrencilerimiz evlerinden online eğitimle derslerine kaldıkları yerden devam edeceklerdir" dedi.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Yarıyıl tatilinin ardından MEB 2019 - 2020 çalışma takvimine göre öğrenciler ikinci ara tatil için gün sayacak. 3 Şubat'ta başlayacak 2. dönemin ara tatili ise 6-10 Nisan arasında yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yapılan ara tatil düzenlemesinden sonra her sene haziran ayında kapanan okullarda bu yılda değişiklik olmadı. Okullar 19 Haziran 2020'de kapanacak.

Ara tatillerde öğrenciler belirlenen temaya uygun eğitimsel ve sosyal faaliyetlere katılacak. Öğretmenler ise okullarda hizmet içi eğitimlerini tamamlayacak.