Vergiye özel VakıfTax

vergi ödemelerini tek bir hesaptan yaparak limitlerini sadece vergide kullanmak isteyen ticari ve kurumsal segmentteki firmalara özel'ı geliştirdi. Vergi özelinde çıkarılan VakıfTax ile gümrük ve emlak vergileri dışında kalan ödemeler ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tüm vergi tahsilatları hızlı ve güvenli şekilde yapılabiliyor.