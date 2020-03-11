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    • Ekonomi
    • 11.03.2020 Gazete
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    Vergiye özel VakıfTax

    Vakıfbank, vergi ödemelerini tek bir hesaptan yaparak limitlerini sadece vergide kullanmak isteyen ticari ve kurumsal segmentteki firmalara özel VakıfTax Card'ı geliştirdi.

    Vergiye özel VakıfTax
    Vakıfbank, vergi ödemelerini tek bir hesaptan yaparak limitlerini sadece vergide kullanmak isteyen ticari ve kurumsal segmentteki firmalara özel VakıfTax Card'ı geliştirdi. Vergi özelinde çıkarılan VakıfTax ile gümrük ve emlak vergileri dışında kalan ödemeler ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tüm vergi tahsilatları hızlı ve güvenli şekilde yapılabiliyor.

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