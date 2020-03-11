Uzmanlar bugün altında ne bekliyor? Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! Tüm zamanların en büyük rekoru kırıldı!

Altın alacaklar ve satacaklar dikkat edin! Tüm zamanların en büyük rekoru kırıldı. Bu bağlamda altın fiyatlarındaki yükselişle ilgili son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda altın alıp yatırım yapan vatandaşlar güncel gelişmeleri ve fiyat artışlarını öğrenmek istiyor. Dünya genelinde özellikle üç-dört haftalık süreçte korona virüsünün piyasalarda etkisi yoğun bir şekilde görülmeye başlandı. Altında sert yükselişler olacağı konuşuluyor. Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir.

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