TOKİ Kocaeli İzmit kura sonuçları isim listesi toki.gov.tr adresinden yoğun şekilde sorgulanıyor. 11 Mart TOKİ Kocaeli İzmit çekiliş sonuçları binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Türkiye genelinde inşa edilecek 100 bin konut için heyecan dorukta. Her gün yeni bir il ve yeni bir ilçe için çekiliş gerçekleştiriliyor. TOKİ'nin Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşa edeceği 1.250 konut sahibini buluyor. Konutların 875'i 2+1 ve 375'i 3+1 olarak inşa edilecek. İşte, TOKİ Kocaeli İzmit kura sonuçları isim listesi!

TOKİ KOCAELİ İZMİT KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

TOKİ Kocaeli İzmit kura sonuçları isim listesi henüz duyurulmadı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte listeleri haberimizden öğrenebilirsiniz.

TOKİ KOCAELİ İZMİT KURA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KOCAELİ ÇEKİLİŞLERİ PROGRAMI

Yarın saat 11.00'de Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde Gebze'de yapılacak 250 konut için, cuma günü ise saat 10.00'da Derince Spor Salonu'nda Körfez'de yapılacak 1500 konut için çekiliş yapılacak. İzmit'e yapılacak 1250 konut için 17 bin 797 kişi başvuruda bulundu.

TOKİ tarafından Sekbanlı-Sepetçi köyü civarında yapılması planlanan 1250 konut için 17 bin 797 kişi başvuruda bulundu. Aylık 500 lira taksit ile 875 adet 2+1, aylık 1000 lira taksitle 375 adet 3+1 konut yapılacak. 3+1 için 46 şehit ailesi, 609 engelli, 10 bin 197 kişi olmak üzere toplam 10 bin 851 kişi başvuruda bulundu. 2+1 konutlar için ise 5 şehit ailesi, 396 engelli, 6 bin 726 kişi olmak üzere toplam 7 bin 128 kişi başvuruda bulundu. Başvuruların 642'si şartlara uygun olmadığı gerekçesi ile iptal edildi.