Tatil olan üniversiteler hangileri? Üniversiteler tatil mi? İstanbul, Ankara, İzmir tatil olan üniversiteler listesi binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Ülkemizde korona virüsünün görülmesiyle birlikte, toplumsal hayatta önlemler peş peşe geliyor. İlkokul ve liselerde okulların tatil olup olmayacağına ilişkin açıklama beklenirken, üniversitelerden yeni kararlar geliyor. Peki, üniversiteler tatil mi? Tatil olan üniversiteler hangileri? İşte yanıtı!
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