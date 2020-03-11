Tapu başına 166 bin TL

Türkiye'de geçen yıl tapu başına ortalama 166 bin 382 lira ödendi. Ülke genelinde geçen yıl 2 milyon 338 bin gayrimenkul satıldı. Tapuda bu satışlarda 389 milyar liralık değer ibraz edildi. Tapu işlemlerinden elde edilen harç geliri 10 milyar 312 milyon lira oldu. Satışlarda tapu başına ödenen rakam, yüzde 22 artışla 136 bin 400 liradan 166 bin 382 liraya yükseldi.
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