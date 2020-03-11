Tapu başına 166 bin TL

geçen yıl tapu başına ortalamaödendi. Ülke genelinde geçen yılgayrimenkul satıldı. Tapuda bu satışlardadeğer ibraz edildi. Tapu işlemlerinden elde edilen harç gelirioldu. Satışlarda tapu başına ödenen rakam, yüzde 22 artışla 136 bin 400 liradan 166 bin 382 liraya yükseldi.