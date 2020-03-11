Son Dakika Haberi: Okullar tatil edilecek mi sorusu milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan ve birçok ülkede görülen koronavirüs tehlikesi devam ediyor. Bugüne kadar koronavirüs nedeniyle dünya genelinde binlerce kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Okullarda nisan ayında bir haftalık tatilin iki hafta yapılacağıyla ilgili sosyal medyada paylaşımlar var. Bu konuda bir açıklama yapabilir misiniz?" sorusuna yanıt verdi. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli bir açıklamada bulundu. İşte detaylar... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece 00.30'da yaptığı basın açıklamasında koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ