Sigortasız sürenin tazminatı ödenir mi?

Çalıştığım işyerinde ilk 7 ay sigortam yapılmadı. İşten ayrılsam o sigortasız günlerin tazminatını da alabilir miyim? (İsmi saklı)
Öncelikle belirtelim, bu durumu hemen ALO 170'e bildirin. İş sözleşmenizin kıdem tazminatını almanızı gerektirecek sebeplerden biri ile sona ermesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz. Tazminatınız hesaplanırken sigortalı çalışmış olduğunuz süreler dikkate alınır. Sizin de sigortanız 7 ay sonradan yapıldıysa bu tarihten sonraki sürelerin tazminatını alabilirsiniz. Ancak hizmet tespit davası açıp kazanmanız durumunda, hem sigortasız süreleri hem de tazminat kazanmış olursunuz.
6 aydır bir firmada çalışıyorum. 2 ay sigorta yapmadılar. 4 aydır sigortam yatıyor fakat 3 aydır paramı alamıyorum. Ne yapmam gerekir? Cüneyt DEMİRTAŞ
Hemen ALO 170'i arayarak durumu bildirin, gereğini yapacaklardır.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
Öncelikle belirtelim, bu durumu hemen ALO 170'e bildirin. İş sözleşmenizin kıdem tazminatını almanızı gerektirecek sebeplerden biri ile sona ermesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz. Tazminatınız hesaplanırken sigortalı çalışmış olduğunuz süreler dikkate alınır. Sizin de sigortanız 7 ay sonradan yapıldıysa bu tarihten sonraki sürelerin tazminatını alabilirsiniz. Ancak hizmet tespit davası açıp kazanmanız durumunda, hem sigortasız süreleri hem de tazminat kazanmış olursunuz.
6 aydır bir firmada çalışıyorum. 2 ay sigorta yapmadılar. 4 aydır sigortam yatıyor fakat 3 aydır paramı alamıyorum. Ne yapmam gerekir? Cüneyt DEMİRTAŞ
Hemen ALO 170'i arayarak durumu bildirin, gereğini yapacaklardır.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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