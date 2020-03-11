Sigortasız sürenin tazminatı ödenir mi?

Öncelikle belirtelim, bu durumu hemen ALO 170'e bildirin. İş sözleşmenizin kıdem tazminatını almanızı gerektirecek sebeplerden biri ile sona ermesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz. Tazminatınız hesaplanırken sigortalı çalışmış olduğunuz süreler dikkate alınır. Sizin de sigortanız 7 ay sonradan yapıldıysa bu tarihten sonraki sürelerin tazminatını alabilirsiniz. Ancak hizmet tespit davası açıp kazanmanız durumunda, hem sigortasız süreleri hem de tazminat kazanmış olursunuz.Hemen ALO 170'i arayarak durumu bildirin, gereğini yapacaklardır.