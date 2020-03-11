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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 10:26
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    • 12.03.2020 10:26
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    Sakın bu ödemeyi yapmayın! Bunu yapanın ı düşüyor! 13 milyon buna dikkat!

    Çalıştıkça ı düşer mi? Emekliler aylıklarının düşmemesi için ne yapmalı? Emekli maaşı nasıl yükseltilir? soruları emekli olduğu halde çalışmak durumunda kalınlar tarafından merak edilmekte. 2008 yılı öncesindeki prim gün sayısı ne kadar fazla olursa, emekli aylığı o kadar yüksek, yine 1.10.2008 sonrası prim gün sayısı ne kadar fazla olursa da emekli aylığı o kadar düşük oluyor. Peki kimlerin emekli maaşı düşüyor? Hangi çalışanın emekli maaşı düşer? Bilindiği gibi emekli maaşının ne kadar olacağını sizin çalışma anlarınızda yatan lerinin ortalaması alınarak belli olmaktadır. Eğer sizde emekli olacaksanız ve ne kadar yüksek emekli maaşınızın bağlanacağını görüyorsanız, bu sorunun cevabını haberimizi okuyarak öğrenebilirsiniz.

    Bunu yapanın emekli maaşı düşüyor! Sakın bu ödemeyi yapmayın!

    13 milyon SGK, SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımız için çok önemli bir haber hazırladık. Bu bağlamda 2008 yılı öncesindeki prim gün sayısı ne kadar fazla olursa, emekli aylığı o kadar yüksek, yine 1.10.2008 sonrası prim gün sayısı ne kadar fazla olursa da emekli aylığı o kadar düşük oluyor. Emekli maaşı yüksek almak için en önemli etken prim ödemeleri. Ancak öyle bir prim ödemesi var ki maaşları direk olarak düşürüyor. Yatırılan primlere göre emekli olan vatandaşlar internet üzerinde yatırdıkları primler üzerinden ne zaman emekli olacaklarını görebilirler. Eğer prim günleri dolan ve emeklilik yaşını bekleyenler varsa da bu süre içinde çalıştıkları için prim yatacaktır.

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    Haberler Ekonomi Sakın bu ödemeyi yapmayın! Bunu yapanın emekli maaşı düşüyor! 13 milyon buna dikkat!
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