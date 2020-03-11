13 milyon SGK, SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımız için çok önemli bir haber hazırladık. Bu bağlamda 2008 yılı öncesindeki prim gün sayısı ne kadar fazla olursa, emekli aylığı o kadar yüksek, yine 1.10.2008 sonrası prim gün sayısı ne kadar fazla olursa da emekli aylığı o kadar düşük oluyor. Emekli maaşı yüksek almak için en önemli etken prim ödemeleri. Ancak öyle bir prim ödemesi var ki maaşları direk olarak düşürüyor. Yatırılan primlere göre emekli olan vatandaşlar internet üzerinde yatırdıkları primler üzerinden ne zaman emekli olacaklarını görebilirler. Eğer prim günleri dolan ve emeklilik yaşını bekleyenler varsa da bu süre içinde çalıştıkları için prim yatacaktır.

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