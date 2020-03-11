Çalıştıkça emekli maaşı düşer mi? Emekliler aylıklarının düşmemesi için ne yapmalı? Emekli maaşı nasıl yükseltilir? soruları emekli olduğu halde çalışmak durumunda kalınlar tarafından merak edilmekte. 2008 yılı öncesindeki prim gün sayısı ne kadar fazla olursa, emekli aylığı o kadar yüksek, yine 1.10.2008 sonrası prim gün sayısı ne kadar fazla olursa da emekli aylığı o kadar düşük oluyor. Peki kimlerin emekli maaşı düşüyor? Hangi çalışanın emekli maaşı düşer? Bilindiği gibi emekli maaşının ne kadar olacağını sizin çalışma zamanlarınızda yatan prim ödemelerinin ortalaması alınarak belli olmaktadır. Eğer sizde emekli olacaksanız ve ne kadar yüksek emekli maaşınızın bağlanacağını görüyorsanız, bu sorunun cevabını haberimizi okuyarak öğrenebilirsiniz.

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