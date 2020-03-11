Hükümetten müjdeler ardı ardına gelmeye devam ediyor. Bu anlamda hükümet 2020 yılında da önceden olduğu gibi bayram harçlığı verecek.

Başvuran herkese ödenecek bayram harçlığı ne kadar olacak? Hükümet iki bayramda emeklilere verdiği 1000 TL gibi işçi, memur, işsiz herkese 400 TL bayram parası ve 100 TL çocuk harçlığı gönderecek. Ayrıca geçinemeyen aileye 400 TL verilirken, çocuklu ailelere 100 TL çocuk harçlığı yapılacak. 400 TL ve bir çocuğunuz varsa 500 TL yardımı verilecek. Başvurular valilikler tarafından alınacak. Başvuran herkese (Çok ciddi gelir durumu olmayanlara) 400 TL Ramazan ve Kurban Bayramında ödeme yapılacak

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