Madencilikte yeni dönem

Türkiye Yer BilimleriVeri ve Karot Bilgi Bankası(TÜVEK) ile maden kaynaklarınınarama ve üretim açısındantek tek sicillerinin tutulacağınıbelirterek, "Karot BilgiBankamız bir nevi madenciliğimizinhafızası olacak" dedi.MTA'nın yoğun çalışmalaryürüttüğünü aktaran Dönmez,"Son 3 yılda 172 ruhsat sahasındayeni maden kaynaklarıtespit edildi" diye konuştu.