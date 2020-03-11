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    • Ekonomi
    • 11.03.2020 Gazete
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    Madencilikte yeni dönem

    , ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK) ile maden kaynaklarının arama ve üretim açısından tek tek sicillerinin tutulacağını belirterek, " bir nevi madenciliğimizin hafızası olacak" dedi. MTA'nın yoğun çalışmalar yürüttüğünü aktaran Dönmez, "Son 3 yılda 172 ruhsat sahasında yeni maden kaynakları tespit edildi" diye konuştu.

    Madencilikte yeni dönem
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Yer Bilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK) ile maden kaynaklarının arama ve üretim açısından tek tek sicillerinin tutulacağını belirterek, "Karot Bilgi Bankamız bir nevi madenciliğimizin hafızası olacak" dedi. MTA'nın yoğun çalışmalar yürüttüğünü aktaran Dönmez, "Son 3 yılda 172 ruhsat sahasında yeni maden kaynakları tespit edildi" diye konuştu.

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