13 Mart yarın okullar tatil mi? Sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Son yapılan açıklama ise MEB tarafından gelecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir milletvekilinin "Okullarda nisan ayında bir haftalık tatilin iki hafta yapılacağıyla ilgili sosyal medyada paylaşımlar var. Bu konuda bir açıklama yapabilir misiniz?" sorusu üzerine de "Milli Eğitimle ilgili biz zaten önümüzdeki günlerde görüşmüş olacağız. Orada tartışmış oluruz." şeklinde konuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise "Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemeli." açıklamasını yaptı. Peki okullar yarın tatil mi? Koronavirüs tatili var mı?

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