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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 09:53
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    • 12.03.2020 09:53
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    Koronavirüs tatili son dakika var mı? 13 Mart Cuma yarın mi? açıklaması okullar tatil mi?

    edilecek mi sorusu milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan ve birçok ülkede görülen koronavirüs tehlikesi devam ediyor. Bugüne kadar koronavirüs nedeniyle dünya genelinde binlerce kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart Çarşamba gününün ilk saatlerinde yaptığı açıklamayla, 'deki ilk koronavirüs vakasını doğruladı. Koca, koronavirüs şüphesi olan bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Bakanı Ziya Selçuk ise "Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Selçuk,"Ortak açıklama yapacağız, birlikte göreceğiz." dedi..

    13 Mart Cuma yarın okullar tatil mi?

    13 Mart yarın okullar tatil mi? Sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Son yapılan açıklama ise MEB tarafından gelecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir milletvekilinin "Okullarda nisan ayında bir haftalık tatilin iki hafta yapılacağıyla ilgili sosyal medyada paylaşımlar var. Bu konuda bir açıklama yapabilir misiniz?" sorusu üzerine de "Milli Eğitimle ilgili biz zaten önümüzdeki günlerde görüşmüş olacağız. Orada tartışmış oluruz." şeklinde konuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise "Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemeli." açıklamasını yaptı. Peki okullar yarın tatil mi? Koronavirüs tatili var mı?

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