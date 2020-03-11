İstanbul, Ankara, İzmir Bursa, Kayseri ve Sakarya coronavirüs var mı? Koronavirüs hangi ilde, hangi ilçelerde görüldü? Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden koronavirüsle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece saatlerinde yaptığı açıklamada Türkiye'de koronavirüsü görüldüğünü açıkladı. Bakan Koca, "Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın sonucu pozitif çıktı." dedi. Öte yandan Hudut ve sağlık çalışanlarının izinleri ikinci bir emre kadar iptal edildi. Bakan: Vatandaşlara seyahat uyarısında bulunan Koca, "Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım, Bakanlıkça bildirilen koronavirüsten korunma yollarına mutlaka uyalım. Koronavirüsünün hangi il ve ilçelerde görüldüğüne dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı

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